Maxime et Madeleina travaillent tous les deux en milieu hospitalier. En 2014, les deux personnes travaillent ensemble au sein du GHDC. Maxime est un médecin assistant clinicien candidat spécialiste en chirurgie digestive et Madeleina travaille en tant qu’infirmière depuis plus de 30 ans. Les deux collègues sont inconnus auprès du parquet et des services de police. Pourtant, Maxime et Madeleina sont invités à se défendre devant le tribunal correctionnel de Charleroi.