Le recueil de nouvelles d’Oliver Lorent débarque en librairies

Un tueur d’enfants, des fantômes, des créatures issues des ténèbres et même Satan lui-même : le recueil de nouvelles que vient de publier le chatelettain Olivier Lorent au "Livre en Papier" concentre les mauvaises rencontres, ce qui justifie son titre.

Comme dans "La traversée des ombres", premier roman de l’auteur paru en janvier 2019 aux éditions Memory, les intrigues baignent dans l’univers mystérieux et malsain de Stephen King, son écrivain fétiche. Il a renoncé à les ancrer dans le terroir wallon : chacun de ses dix suspenses a pour cadre les décors de l’Amérique profonde entre la Nouvelle Angleterre et la côte Ouest en passant par les Rocheuses. Des lieux qu’il décrit comme s’il les avait fréquentés : avec force détails collectés sur google earth, il y plante et y balade ses personnages, en tirant les ficelles des dernières théories de parapsychologie et de physique. Dans "Le temps d’un été", il honore la mémoire de son défunt neveu Hugo, parti voici deux ans. Sur fond de disparitions d’enfants, une bande de copains se laisse guider par un vélo hanté qui les met sur la piste du ravisseur. Ils vont le débusquer dans sa tanière et permettre son arrestation. Entre réalisme et fiction, Olivier s’adonne à une écriture fluide, nourrie par une imagination débordante et son expérience d’assistant social qui lui apporte un regard sociologique. Qui a aimé "La traversée des ombres" en retrouvera l’ambiance dans "Starsky et Hutch", où il invite à suivre deux flics en patrouille. "Mauvaises rencontres" est en vente à la librairie du Perron à Châtelet, chez Molière et à la librairie Huwart à Charleroi.