Les faits ont eu lieu le 16 mai 2016 à Lodelinsart, le long d'une bretelle d'autoroute. Ce jour-là, les deux hommes se sont disputés au sein de l'Académie, une association culturelle kurde, et se sont retrouvés sur la bretelle d'autoroute où une bagarre a éclaté.

Lors de la rixe, Sahli Kaya a été poignardé et l'arme du crime n'a jamais été retrouvée.

Mardi, Me Mayence avait plaidé l'acquittement sur la base de la légitime défense mais les jurés n'ont pas retenu cette cause d'excuse, pas plus que la provocation.

Les avocates des parties civiles et l'accusation avaient soutenu la thèse du meurtre. Les jurés ont suivi les arguments développés par l'avocate générale: c'est l'accusé qui a ouvert les hostilités en attaquant verbalement la victime. Il était, en outre, animé de l'intention de tuer.

Le débat sur la peine aura lieu mercredi.