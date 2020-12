Vers 16h, un accident se produit à Lodelinsart, au carrefour Marie Curie. Apparemment, deux enfants, âgés entre 10 et 14 ans circulaient sur la chaussée de Bruxelles. Ils auraient pris une voie réservée aux bus et aux trams. Arrive venant de la rue du Centre, un bus TEC qui se dirige vers le pont Drion. Les enfants percutent le bus sur le flanc arrière gauche. A la suite du choc, les enfants se retrouvent au sol. Deux ambulances et un SMUR les transportent à l’hôpital Marie Curie.

© FVH

Constat de la police locale de Charleroi, qui devra déterminer les causes de l’accident.

© FVH

D’après plusieurs témoins, ce sont les enfants qui auraient passé au rouge. Mais tout reste à déterminer par l’enquête.