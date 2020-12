Parmi les secteurs qui n'ont pas rouvert, il y a les maisons des jeunes. A Lodelinsart, au Secteur 42, on s'est organisé pour offrir un esprit de Noël au quartier comme il en est de coutume chaque année.

Souvent mis en action suivant l'actualité, Michèle, Angelo, Ayub et leurs camarades ont souhaité rester actifs et monter un projet de récolte de vivres pour les associations venant en aide aux plus démunis. "Tous les événements étant annulés, notre marché de Noël ne déroge pas à cette règle. Par contre, après plusieurs vidéo conférences avec les animateurs, des réflexions et des débats pour définir ce que nous pourrions mettre en place, les jeunes ont décidé d'organiser une récolte de denrées non -périssables. Si les jeunes ont choisi une action comme celle-ci, c'est parce qu'en cette période très compliquée, nous devons encore plus prendre soin les uns des autres," nous explique Philippe Hembise, le coordinateur.

Les personnes qui le désirent peuvent participer à ce "Noël autrement" du Secteur 42 jusqu'au 12 décembre.

Les vivres sont à déposer à la MJ située au 34 de la rue Albert Delwarte à Lodelinsart.

Dans un souci de respect des mesures sanitaires, les dons se font du lundi au vendredi de 15h à 18h. Il est également demandé de téléphoner au 0498/16 46 93 avant de venir.