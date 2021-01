Avant décembre 2019, Patricia et Logan s’entendaient à merveille. Le jeune homme passait même le plus clair de son temps au domicile de sa voisine de palier, pour y boire une tasse de café ou pour discuter. Logan n’hésitait pas non plus à filer un petit coup de main à Patricia, en allant effectuer ses courses avec la carte de banque et le code.

Les premiers jours de décembre 2019, la bonne entente entre voisins a volé en éclat. Pour Patricia, Logan a dépassé les limites en lui subtilisant sa carte bancaire. "Je pensais l’avoir perdue, en la laissant sur la table de la cuisine. Après j’ai découvert que mon compte a été vidé alors qu’il me restait 260 euros dessus." La voisine précise même ne plus avoir su mettre la main sur sa carte lorsque Logan est revenu avec une bouteille de vin. "Je lui avais demandé d’aller chercher cette bouteille. Après j’ai laissé la carte sur la table et je ne l’ai plus retrouvée. Je pensais même, au départ, l’avoir perdu. Ma banque l’a confirmé, je n’ai jamais effectué un retrait aussi important de toute ma vie."

Mais sur le banc opposé, le discours est totalement différent. Logan jure que Patricia lui a demandé d’aller retirer 260 euros, en ajoutant que son frère jumeau s’est rendu à la banque à sa place. "J’étais occupé à ce moment-là donc mon frère a été à la banque retirer l’argent. Elle a eu l’argent en mains propres." En pleine audience, Kevin, le frère jumeau, entre dans la danse et confirme les propos de son frère. Deux contre un, la victoire semble acquise.

Pas pour la substitute Marr, qui malgré la supériorité numérique, estime plus crédible les propos de la victime. Une peine de 6 mois de prison est requise contre Logan, considéré comme co-auteur si toutefois le tribunal estime que c’est bel et bien son frère jumeau qui a effectué le retrait bancaire.

En toute fin d’audience, Logan a fragilisé sa position, affirmant qu’il n’avait pas vu l’argent remis à Patricia alors qu’en début d’audience, il confiait avoir vu les 260 euros...

Jugement le 25 février prochain.