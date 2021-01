Ce dernier souhaitait parler avec Youssef, sans succès. Alors, Logan s’est emparé du casque audio sans fil de Youssef, qui a bien tenté de se défendre. Mais Logan a dévoilé une machette et a menacé Youssef "de l’égorger".

Logan a été auditionné et a confirmé avoir pris le casque audio de Youssef, tout en prétendant que ce dernier lui devait de l’argent. "Il a expliqué que la victime lui devait 20 euros." Pour confirmer cette version des faits, Logan a été plus loin et a sollicité l’aide d’un ami, qui a confirmé cette version devant les policiers avant de se rétracter en expliquant qu’il avait été mandaté de mentir.

Logan a, par le passé, déjà obtenu une peine de travail de 150 heures pour des vols effraction et avec violence. Le parquet a donc requis une lourde peine de 18 mois de prison ferme. Jugement pour le 11 février.