En à peine trois ans d’existence, l'auberge de jeunesse de Charleroi est devenue un lieu incontournable pour les touristes, les familles ou encore les groupes pour loger en centre ville à des tarifs concurrentiels le tout dans une ambiance unique et conviviale.

Située en plein cœur de Charleroi à la rue du Bastion d'Egmont entre Rive Gauche et la Sambre, le lieu accueille toute l'année des personnes en transit, les groupes sportifs où les touristes de courtes durées. Avec des tarifs allant de 55 euros pour une chambre single à 23 euros par personnes pour les groupes de plus 3 personnes petit-déjeuner compris, l'auberge de jeunesse carolo voit défiler des profils bien différents dans les 43 chambres que compte l'établissement. "Nous recevons des touristes qui ne font que passer par l'aéroport, des groupes de sportifs de Flandre et d'autres faisant des circuits à vélo," explique Bruno, un réceptionniste.

Si l'endroit constitue une alternative aux nombreuses offres hôtelières de la région, les personnes qui y posent leur bagage le font pour des raisons de convivialité. "Outre le fait que nous logions des groupes ou des personnes seules, il est toujours possible de faire des rencontres. Le soir, nous organisons des activités permettant non seulement de s'amuser mais également de créer du lien."

L'auberge de jeunesse est également un point d'information très important pour les personnes souhaitant visiter la région. Il n'est pas nécessaire d'y résider pour y demander l'une ou l'autre carte touristique de même que des bons plans. L'auberge de jeunesse est aussi un acteur majeur du tourisme local. "Nous sommes inscrits dans un parcours reliant les différentes auberges de jeunesse de Wallonie et de Bruxelles. Au départ de Charleroi il est facile de relier à vélo Bruxelles, Namur ou encore Mons grâce aux routes adaptées et sécurisées en bord de Sambre. Les touristes souhaitant rester dans le coin pourront se rendre tout aussi facilement à l'Abbaye d'Aulne."

Si la première année a été un vrai succès dépassant même toutes les prévisions, l'année 2020 a été impactée par la crise Covid. Cette saison estivale est très attendue car l’engouement pour le tourisme de proximité n'a jamais été aussi grand.