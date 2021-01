L’air souriant, Loïc revient de loin. De l’aveu de son propre avocat, il est aujourd’hui un autre homme. Il y a quelque temps encore, Loïc consommait quotidiennement de la cocaïne, du cannabis et de l’ecstasy. Depuis août 2020 et sa sortie de prison, il est sevré. Mais ses ennuis judiciaires ne sont toujours pas terminés.

Le 26 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Loïc à un an de prison ferme par défaut. Comprenez bien qu’il ne s’est pas présenté devant le juge pour s’expliquer sur les faits commis sur Laëtitia, son ex-compagne. Pour enfin s’expliquer sur les faits commis en novembre 2019 et surtout pour éviter la prison ferme, Loïc a formé opposition. Loïc reconnaît avoir étranglé son ex. « J’étais dans une mauvaise période », précise-t-il.

À peine un mois après sa condamnation à la prison ferme, Loïc a écopé d'une nouvelle condamnation pour… des coups sur Laëtitia et sur sa nouvelle compagne. Il a écopé d’une lourde peine de 30 mois de prison avec un sursis. Depuis lors, il confie être devenu un autre homme. Atteint par des problèmes psychologiques et psychiatriques, il est médicalement suivi et semble gérer son impulsivité.

Le parquet ne s’oppose pas à octroyer une absorption avec le jugement rendu le 5 novembre dernier à Loïc. Ce qui voudrait dire que le tribunal ne prononce pas de peine complémentaire et que la peine de 30 mois de prison prononcée suffise à sanctionner son attitude. Jugement pour le 4 février prochain.