De son propre aveu, Lorenzo admet qu’une dispute familiale a été trop loin le 17 décembre 2019 à Châtelet. Ce jour-là, le beau-père a saisi Sophie par la gorge quelques instants après être sorti de table. « La dispute aurait éclaté à cause d’une assiette renversée. Le prévenu, lui, évoque plutôt des moqueries sur sa taille », confie le parquet.

Peu importe la raison, Lorenzo a clairement dépassé les limites. Clara, la petite sœur, a tenté de s’interposer entre son beau-père et sa sœur. Finalement, la jeune fille née en 2006 a reçu de nombreux coups de pied aux fesses, aux cuisses et à la pommette droite. Ce qui inquiète le parquet, c’est l’attitude de Lorenzo et de la mère des filles qui minimisent clairement les faits…

Une peine de probation autonome, pour effectuer une formation en gestion de la violence, est requise pour Lorenzo. Par sécurité, une peine de 6 mois de prison est également sollicitée. Jugement dans quatre semaines.

* Les prénoms des victimes ont été modifiés afin de préserver leurs identités.