Un malentendu qui dégénère en coups et séquestration.

Louka, qui se trouve derrière les barreaux à la prison de Jamioulx, est poursuivi pour de nombreux faits de violence le 8 décembre dernier, sur Mégane, sa petite amie, et sur Laura, une amie de Mégane.

Ce soir-là, les trois amis partagent un repas et du rosé. Les trois personnes sont pompettes. Les choses dégénèrent très vite, lorsque les deux amies s’isolent pour se parler.

Louka pense que sa compagne et son amie se foutent de lui. Il gifle Mégane et Laura, qui tente de s’interposer pour aider son amie. Pour éviter que la police soit avisée, il confisque également leur téléphone. Avant de quitter les lieux, il enferme Laura et Mégane dans l’appartement.

Le substitut Vervaeren a requis une peine de 30 mois de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire. Jugement pour le 23 avril.