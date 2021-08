Les deux victimes s’étaient vengées en poursuivant le tireur aux Quatre Bras de Gilly. Le tribunal a retenu l’excuse de provocation pour sanctionner la scène violente de coups et blessures.

Le 20 août 2020, les passants se trouvant aux Quatre Bras de Gilly ont été témoins de deux scènes de violence qui ont eu lieu à quelques minutes d’intervalle. Tout d’abord, Abdelouahab a commis une tentative de meurtre en visant, avec une arme achetée début du mois, Mostapha et Omar qui étaient attablés à la terrasse d’un salon de thé. Fort heureusement, personne n’avait été blessé par un coup de feu. Après cette scène, Mostapha et Omar se sont vengés en tabassant le tireur, qui tentait de fuir les lieux dans un taxi.

Derrière cette sombre scène de violence, il existe un important climat de tension entre deux clans. D’un côté, on évoque un problème de reconnaissance de paternité. De l’autre, le parquet confirme que les tensions sont apparues à cause de produits stupéfiants… Avant cette scène d’août, il y avait eu une première scène de menaces en juin 2020. Lors de cette scène, Abdelouahab était suspecté d’avoir menacé un groupe de personnes avec un couteau. Ce dernier a été, ce vendredi matin, acquitté de cette prévention.

Pour la scène de coups et blessures, le tribunal a retenu l’excuse de provocation. Mostapha et Samir s’en sortent avec un sursis simple et une peine de travail. Le tireur, lui, écope d’une lourde peine de 6 ans de prison ferme.