Condamné par défaut à 4 ans de prison ferme et trois mois de plus pour un séjour illégal, Inza sera immédiatement arrêté pour aller purger sa peine en prison. Il avait importuné et tripoté une adolescente de 13 ans dans les transports en commun…

Malgré la gravité des faits qui lui étaient reprochés, Inza a évité de se présenter devant le tribunal correctionnel, sans prendre conscience des possibles conséquences judiciaires…

En 2018, ce dernier a eu un comportement déviant et totalement déplacé envers une jeune fille de 13 ans. À l’intérieur d’un bus, Inza a importuné la mineure, qui rentrait à son domicile. L’homme s’est montré de plus en plus insistant, avant de commettre un attentat à la pudeur en touchant les fesses et les seins de la mineure.

Inza a également fait des propositions indécentes à la mineure avant de la poursuivre à l’extérieur du bus. Interpellé et auditionné, Inza avait reconnu avoir mis une claque aux fesses de la victime.

D’après le substitut Lafosse, Inza s’était comporté comme un véritable prédateur. Sentiment renforcé puisque le prévenu avait connaissance de l’âge de la victime. Comme requis par le parquet, Inza a écopé ce mercredi de deux peines distinctes de prison ferme. Compte tenu du risque de fuite d’Inza, son arrestation immédiate a été ordonnée.