La voix et le visage de Luc Maton sont toujours dans les esprits. L’ancien journaliste sportif qui a commenté des centaines de matchs de la Champion’s League se lance dans un nouveau défi. Désormais il est le Monsieur événement de l’hôtel Van Der Valk à Gosselies. Même si après sa carrière au sein de RTL il est resté discret, il est toujours resté actif dans le monde des médias et du foot. Il a notamment été rédacteur en chef chez Télésambre, l’un des responsables médias et sponsoring pour l’Olympique de Charleroi mais aussi consultant dans la conception de programmes télé.

Aujourd’hui, à un peu plus de 50 ans, l’homme toujours très actif n’a pris que quelques heures avant de prendre la décision de venir renforcer l’équipe de Ben Wohrmann, le directeur.

Si Luc se retrouve dans l’hôtellerie, ce n’est pas par hasard car c’est un milieu qu’il connaît bien.