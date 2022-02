Lucia V., tuée de plusieurs coups de couteau Charleroi L.C. Le corps de la quinquagénaire présente plusieurs lésions de coups de couteau au thorax. L'auteur présumé a lui-même appelé les secours. © FACEBOOK

Lucia V. s'ajoute à la trop longue liste des femmes victimes d'un féminicide en Belgique. Selon le blog Stop féminicide, au moins quatre féminicides ont eu lieu depuis le début d'année 2022. Dans les prochains jours, le féminicide de Lucia V. s'ajoutera à cette liste...



Ce samedi matin, peu après 7h, les secours et la zone de police locale de Charleroi ont été requis à la rue de la Station à Jumet, là où le salon de coiffure de Lucia avait pignon sur rue. Cette dernière a été victime de plusieurs coups de couteau de la part de Sergio S., son compagnon. L'homme, âgé de 52 ans, a dans la foulée de son crime, alerté les secours. Interpellé sur place à l'arrivée de la police, Sergio S. est actuellement auditionné avant d'être présenté devant un juge d'instruction.



Déjà connu pour des violences envers des femmes



L'auteur présumé des faits est, comme le confirme le parquet de Charleroi, déjà connu de la justice. "Il présente des antécédents en matière de violences sur des femmes, mais pas à l'égard de la victime. Il n'y a pas eu de plaintes." Le parquet nous apprend également que le quinquagénaire était activement recherché pour plusieurs condamnations judiciaires et semblait avoir quitté la Belgique.



Sauf grande surprise, Sergio S. sera inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour le féminicide de Lucia V. L'autopsie du corps de la victime aura lieu ce dimanche.