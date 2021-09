Ludovic a usé de violence à deux reprises sur sa compagne de l’époque. Le 13 janvier 2017, d’abord, il a giflé Géraldine, alors qu’elle était enceinte de 6 mois et demi. Un an plus tard, sous les yeux de son enfant, Ludovic a maintenu Géraldine au cou et lui a tiré les cheveux.

Jugé par défaut, Ludovic a été condamné à la peine de 10 mois de prison. Peine qui avait été requise par le parquet en juin dernier.