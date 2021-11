Le discours de Ludovic, ce lundi matin devant la justice, est effrayant. Encore plus quand on sait que les chiffres du Covid sont actuellement en hausse et que tout le monde craint une quatrième vague sur notre pays, il est encore indispensable de rester prudent et de continuer à porter le masque. Mais Ludovic ne semble pas comprendre la gravité de la crise sanitaire et ne pense qu’à lui.

Récemment, ce dernier a obtenu la confiance du tribunal lui permettant d’accomplir un sursis probatoire, avec des conditions proposées par Ludovic… Parmi elles, un suivi thérapeutique avec un psychologue. Mais cela n’a jamais été accompli. La raison ? Ludovic ne supporte pas le port du masque.

« Dès que je transpire à cause du masque, je m’énerve. Il faut être dans de bonnes conditions pour faire un suivi », ose expliquer Ludovic. « Oui, mais vous savez Monsieur, c’est pareil pour tout le monde. On en a tous marre du masque », rétorque à juste titre la juge Jadin pour remettre les pendules à l’heure ! Ludovic refusait également de se désinfecter les mains à l’entrée pour entamer son suivi.

Sans surprise, la révocation du sursis probatoire est requise. Jugement le 6 décembre.