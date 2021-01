Luigi, 21 ans, a déjà une sacrée expérience judiciaire. Luigi a déjà de multiples condamnations à son actif pour des faits de violence : vols, coups, extorsion. En 2018, Luigi avait écopé de 18 mois de prison avec un sursis probatoire pour avoir tabassé des SDF avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux…

En avril dernier, Luigi avait été condamné pour des coups sur sa mère. Huit mois plus tard, Luigi comparaissait pour des coups sur Alisson, sa sœur. Le 7 octobre 2018 à Farciennes, Luigi s’était embrouillé avec sa soeur à cause d’une… culotte de training. Luigi n’avait pas apprécié que sa sœur lui fasse une remarque. "Il portait le pantalon de training d’une de ses sœurs. Il a poursuivi sa sœur dans la maison, en la frappant à plusieurs reprises." Même quand Alisson tentait de fuir en quittant la maison, Luigi ne la lâchait pas en lui donnant des coups de poing, de pied et de tête.

Auditionné sur les faits par le tribunal, Luigi reconnaissait avoir donné un coup de pied à sa sœur. Mais selon lui, Alisson l’avait provoqué, en le frappant avec un ustensile de cuisine. Finalement, le tribunal a condamné le jeune homme, détenu à la prison de Jamioulx, à 6 mois de prison ferme.