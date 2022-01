Quel regard l’épidémiologiste de l’ULB Yves Coppieters porte-t-il sur la politique de santé publique de la crise de covid-19 en Belgique ?

Pour B4C, il a accepté de venir partager son analyse lors d’une conférence-lunch à Charleroi, le jeudi 27 janvier à partir de 11h45 à l’Airport Hôtel Van der Valk à Gosselies.

L’évolution positive de la pandémie et son meilleur contrôle, entre autres grâce à la vaccination, nous amène à une impression de "tourner la page". Retenir les leçons du passé et anticiper des futurs moins contrôlables reste cependant une priorité sociétale et politique. L’expert reviendra sur les bonnes pratiques et erreurs de gestion de santé publique dans cette crise. Quid de l’interprétation des chiffres ? Quelle évaluation des stratégies mises en place depuis près de deux ans ?

Attention : nombre de places limité. Rés. au 071/32.23.19