Ce lundi, ce sera le 18 avril et aussi le "Lundi de Pâques". Le jour est férié et cela impacte les recyparcs et la collecte des déchets en porte-à-porte.

Du côté de Tibi

Par principe, toutes les collectes prévues lundi prochain seront avancées au samedi 16 avril.

En détail, cela signifie:

Chapelle-lez-Herlaimont : sacs blancs, PMC, verre et papiers/cartons avancés au samedi 16 avril

: sacs blancs, PMC, verre et papiers/cartons avancés au samedi 16 avril Dampremy : sacs blancs avancés au samedi 16 avril

: sacs blancs avancés au samedi 16 avril Marchienne-au-Pont : sacs blancs avancés au samedi 16 avril

: sacs blancs avancés au samedi 16 avril Lodelinsart : sacs blancs et PMC avancés au samedi 16 avril

: sacs blancs et PMC avancés au samedi 16 avril Wanfercée-Baulet et Lambusart (Fleurus 1): sacs blancs, sacs verts et PMC avancés au samedi 16 avril

et (Fleurus 1): sacs blancs, sacs verts et PMC avancés au samedi 16 avril Aiseau-Presles : conteneurs gris et verts, PMC, verre, papiers/cartons avancés au samedi 16 avril

: conteneurs gris et verts, PMC, verre, papiers/cartons avancés au samedi 16 avril Courcelles et Souvret (Courcelles 1): conteneurs gris et verts avancés au samedi 16 avril

et (Courcelles 1): conteneurs gris et verts avancés au samedi 16 avril Ham-sur-Heure/Nalinnes: conteneurs gris et verts avancés au samedi 16 avril

Pas de changement au niveau des 14 recyparcs, qui seront fermés comme tous les lundis.

Du côté d'Ipalle

Du côté de l'intercommunale Ipalle, deux changements.

À Lobbes , les papiers/cartons sont collectés samedi le 23 avril, les déchets ménagers le mardi 19 avril.

, les papiers/cartons sont collectés samedi le 23 avril, les déchets ménagers le mardi 19 avril. À Momignies, les déchets ménagers sont collectés le vendredi 15 avril.

Les 4 recyparcs de Chimay, Momignies, Sivry-Rance et Thuin seront fermés le lundi 18 avril.