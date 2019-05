Grosse opération de communication lundi matin à Charleroi pour le CDH : les têtes de liste (régionales, fédérales et européennes) se sont réunies à Marchienne-au-Pont, à l’ouest de Charleroi, pour soutenir leur campagne. On y a vu le ministre sortant René Collin, le bourgmestre namurois et nouveau président du parti Maxime Prévot, l’ex-président et tête de liste aux Européennes Benoît Lutgen, mais aussi des candidats locaux plus connus chez nous comme Eric Goffart (Charleroi), Véronique Salvi (Charleroi), Caroline Desalle (Erquelinnes) ou Julien Matagne (Gerpinnes) : la symbolique de la journée, c’est un CDH qui mise sur le transport fluvial et le vélo pour le futur. Le tout, en rappelant que si les ravels et le gabarit des canaux ont été rénovés, c’est notamment grâce aux fonds européens.

"On a souvent l’impression qu’on palpe peu dans nos régions les réalisations de l’Union Européenne, alors que les décisions - ou les non-décisions - impactent le quotidien des gens", explique Maxime Prévot. "L’Europe c’est aussi un faiseur de solutions, comme le fait qu’elle ait financé nos ravels. Ce n’est pas pour autant qu’il faut lui donner blanc-seing, mais il ne faut pas non plus la voir uniquement comme un organisme qui interdit ou empêche les pays de faire des choses."

Au-delà de l’aspect cocasse de voir arriver tout ce beau monde en voiture pour monter sur un bateau siglé CDH, faire un tour de deux minutes et revenir à quai pour monter sur un vélo, direction Charleroi, c’est la symbolique du geste qui importe pour Benoît Lutgen. "Nos fleuves et canaux rénovés sont une interconnexion entre les villes de Wallonie, et pour développer encore plus la région demain, il faudra l’appui de l’Europe, notamment pour le rail qui a été désinvesti par le fédéral du côté francophone du pays. Ce bateau, c’est plus qu’un clin d’œil, c’est un symbole", dit-il. "En se focalisant sur l’intermodalité rail-train-vélo, on aura moins de camions sur nos routes, c’est ça l’enjeu. Sans parler du développement touristique des voies d’eau. Le tourisme, c’est déjà 5 % du PIB wallon, et il y a des possibilités de croissance."

Le CDH a établi douze priorités dans son programme. Doper les investissements, développer les PME et TPE, l’économie circulaire, soutenir la recherche, rendre la Wallonie zone "bas-carbone", privilégier l’agriculture de qualité, développer la multimodalité rail-train-vélo, dynamiser les centres des villes, équiper les écoles et former les professeurs, prendre en compte les handicaps dans tous les projets, harmoniser les politiques d’asile migratoire pour les Etats-membres, et refinancer les hôpitaux. Le détail est disponible sur le site lecdh.be/nos-idees.