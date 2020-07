Si le confinement a rendu les dealers et les toxicomanes plus visibles dans la rue, le travail d’accompagnement socio-sanitaire et la lutte contre les trafics ne s’est pas arrêtée pour autant.

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal de Charleroi, le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos a demandé des comptes au bourgmestre face à un phénomène qui lui semble hors contrôle. Les chiffres de la police et l’activité associative n’ont pas cédé de terrain.

Dans la première ville de Wallonie, le plan drogue initié en 2017 s’appuie sur une dynamique partenariale entre les opérateurs de l’urgence sociale, les professionnels des assuétudes, les forces de l’ordre et la justice. Il vise à favoriser les rencontres entre ces différents acteurs, dans un but de prévention et de promotion de la santé.

Selon Magnette, des projets en ont émergé, comme la diffusion d’un "kit de sortie" à l’intention des détenus récemment libérés ou la mise en place d’un accueil de jour spécifique. Tout un travail de prévention et de sensibilisation socio-sanitaire a également été mené. Dans sa réponse, le bourgmestre invite à "ne pas stigmatiser les consommateurs et à combattre les dealers. Ces derniers font l’objet d’opérations ciblées de manière répétitive, la lutte contre les trafics et leurs conséquences dommageables constituant une priorité de la zone."

Entre début avril et fin juin, huit actions ont été organisées à la ville haute où se concentrent les trafics, une neuvième à Marchienne. "Elles ont conduit à plus de cinquante arrestations judiciaires et administratives, à la saisie de substance, à l’identification d’individus en séjour illégal ou frappés d’ordonnances de capture."

Indépendamment de la problématique de la crise sanitaire, la dynamique des contrôles va se poursuivre via une présence quotidienne de la police dans le quartier, assure le bourgmestre. "Actuellement, la PJ locale travaille sur 42 dossiers liés aux stupéfiants, dont 25 dirigés par des juges d’instruction. Dans ce cadre, plusieurs dizaines de suspects sont sous le coup d’un mandat d’arrêt."