Située en milieu semi rural, la commune de Pont-à-Celles développe son esprit convivial par la création d'espaces spécialement aménagés afin d'offrir aux citoyens et aux promeneurs un endroit où quiétude et échanges seraient de mise. "Le but de ce projet est de mettre en avant la biodiversité et aménager un site quelque peu ) l'abandon actuellement. Le côté touristique sera aussi présent grâce à un espace barbecue," explique Pascal Tavier, bourgmestre de Pont-à-Celles.

Actuellement, l'ensemble du dossier a été accepté et une subvention sera bien octroyée.

Si administrativement tout semble en ordre au niveau du PCDR (Plan Communal de Développement Rural), le bourgmestre regrette que les conditions sanitaires ne soient pas favorable à la mise sur pied d'une grande consultation citoyenne. "Nous essayons, via une enquête en cours, d'avoir le maximum d'avis des citoyens."

Le but du projet dont la réalisation commencera dans quelques mois est de mettre en valeur les qualités du lieu, le rend attractif et agréable.

Ce projet se décline en deux axes : l'un prévoit la création d'un espace rencontre et de convivialité. Cet espace doit inviter à la halte, permettre les jeux, les échanges et les pique-niques. L'autre axe prévoit l'acquisition de mobilier. Dans le cadre de l'appel à projet "c'est ma ruralité", la commune bénéficie d'un subside permettant de couvrir les frais d'investissements matériels, à savoir : 6 bancs publics, 3 tables pique-nique, 2 poubelles publiques et l'amélioration (prolongation de la connexion pédestre du sentier Petit Rouge avec le RaVel.

L'endroit choisi est aussi très intéressant car il permet aux bateaux de plaisance d'accoster durant la période estivale le long du chemin de halage, les pique-niques peuvent être facilités par les commerces de proximité, le site permet également la plantation de nombreuses variétés comme des arbres nobles et des arbustes.

Plus largement, la création d'un espace rencontre au bord de l'eau entre dans le plan de développement rural de la commune. Grâce à ce plan, qui arrive à son terme des 10 ans, différents projets ont pu voir le jour comme les maisons de village et les aménagements des espaces urbains. Sur la table, d'autres dossiers arrivent à leur phase de concrétisation parmi lesquels la maison rurale et l'espace rencontre.