La mobilisation a tenu ses promesses : c’est dans une salle du conseil rouge et vert de militants que les leaders du front commun FGTB-CSC ont interpellé le collège, et plus particulièrement le bourgmestre Paul Magnette, sur les incidents de l’avant-veille.

Les images ont tourné : on y voit des policiers en tenue antiémeute s’en prendre à un groupe pacifique d’opposants à l’extrême droite, aux portes du congrès d’un nouveau parti fasciste. Pourquoi des policiers locaux en sont arrivés à asperger ces manifestants de sprays lacrymogènes, avant de les matraquer et leur envoyer une autopompe ?

Comme son collègue du Parlement fédéral Roberto D’Amico, la députée wallonne PS Latifa Gahouchi en a fait les frais. Tous deux ont témoigné. Mais avant l’ouverture officielle de la séance publique, une tribune a été donnée aux secrétaires fédéraux de la FGTB Vincent Pestieau et de la CSC Fabrice Eeklaer. Ils ont dit l’un et l’autre leur indignation. Aucun n’aurait pensé devoir faire face à la haine des gardiens de la démocratie et de l’ordre que représentent les policiers. Ils veulent des réponses sur ces incidents. Qui commande la police à Charleroi ? Qui a donné l’ordre de sortir les matraques ? La question se pose avec persistance et impose des réponses. Tout aussi claires que précises.

À tour de rôle, les chefs de groupe et leaders de l’opposition ont livré leur vision, parfois sans ménagement pour un bourgmestre manifestement dépité. Le PTB et le MR lui ont notamment reproché le silence du collège après les événements, "48 longues heures de silence". Paul Magnette s’est attelé à expliquer la difficile fonction qui est la sienne, entre le marteau du respect de la liberté d’expression et l’enclume de la sécurité publique et du maintien de l’ordre. "La procédure habituelle d’analyse des risques a pourtant été respectée", selon lui. "À titre personnel et au nom du collège, je partage les valeurs des antifascistes. Le rapport qui m’a été remis appelle des compléments, en raison de diverses contradictions avec les témoignages. Et dans un souci de totale transparence, j’ai chargé un organisme indépendant qui est l’inspection générale des polices communale et fédérale de mener une enquête dont les conclusions permettront d’établir si une faute a été commise, ou une erreur d’appréciation de la situation."

Il s’est engagé à faire toute la lumière, en renouvelant sa confiance en la police qu’il faut préserver des amalgames.