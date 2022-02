Denis Ducarme le revendique : il n’est pas venu faire de la figuration à Charleroi. Il veut s’investir dans le redressement à la fois sur le plan sécuritaire, économique, social, etc. et se porte candidat au mayorat. Mission impossible dans une ville où les votes se concentrent surtout à gauche ? "Nous offrons une autre voie possible", affirme-t-il. "Nous représentons une alternative aux vieilles recettes du PS qui n’ont jamais marché."