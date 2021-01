"Madame Raymonde", est une personnalité bien connue à l'antenne jumetoise de Saint-Vincent de Paul.

Alors que du haut de ses 81 ans elle devrait tranquillement rester chez elle et profiter de sa retraite, elle est tous les jours sur le pont accompagnée d'une petite dizaine de bénévoles.

Leur mission : distribuer des colis alimentaires à des dizaines de familles. Situés en dehors du centre de Charleroi, les bénévoles se contentent de locaux défraîchis mais leur enthousiasme et leur sourires -même masqués- font oublier les conditions difficiles de distribution.

Au milieu des frigos et se pressant à remplir les sacs confiés, des dames annoncent ce qu'il faut mettre dedans. Du poisson, de la farine ou de tout, chacun des bénéficiaires est écouté attentivement. "Nous sommes actifs ici depuis 35 ans et au fil des ans le nombre de bénéficiaires a considérablement augmenté. D'une dizaine de personnes, nous aidons aujourd'hui des dizaines de familles", explique Raymonde. En effet, le centre de distribution de Jumet est décentré et le public se sent en confiance hors de la frénésie de la ville. Cette relative aisance permet à Raymonde et ses aidants de distribuer au plus juste sans demander d'explication. "Nous distribuons gratuitement et sans question. Dans certains centres, on demande de payer un minimum ou on demande des documents. Ici, ce qui est important c'est que tous puissent manger."

Pour se fournir en produits, Raymonde n'a pas hésité à franchir la porte de certains magasins pour récolter les produits invendus. "Nous sommes reconnus et à ce titre nous sommes aussi aidés par l'Europe. Le reste, nous le récoltons tous les jours chez des partenaires locaux."

Si le quotidien n'est pas des plus évidents pour les bénéficiaires, une boisson chaude et quelques mots des bénévoles réchauffent les cœurs.

Même si Raymonde profite d'être en dehors de la zone urbaine, elle souhaite encore plus de coordination entre les centres afin d’accroître davantage l’efficacité de l'aide en organisant, par exemple, plus d'échanges de produits. Pour l'avenir, "Madame Raymonde" ne se voit pas lever le pied. Sa seule crainte c'est qu'il n'y a plus assez à manger pour tout le monde.