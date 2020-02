Une véritable douche froide, un drame, s'est abattu sur la région de Charleroi. Maëlle, une jeune fille de 15 ans, a mis fin à ses jours vendredi dernier, le harcèlement serait la raison de son geste désespéré.

"Vendredi, tu as décidé de t'enlever la vie. J'entends encore ton rire résonner en moi et ta petite voix qui avait toujours quelque chose à dire", écrit la sœur de la jeune femme sur les réseaux sociaux. "Pour ne plus subir ce monde injuste [...] tu vas beaucoup nous manquer", ajoute son oncle.

La douleur des proches, des amis et des parents de la jeune fille est terrible. A son école aussi : l'école Saint-Joseph de Jumet, où elle étudiait en 2e secondaire depuis septembre, les professeurs ont la mine défaite rapporte Sudpresse. Et chez les guides, dont elle faisait partie, également beaucoup de tristesse.

Concernant le décès de Maëlle, une enquête de police est en cours, signale RTLInfo : des professeurs ont déjà été entendus, d’autres le seront encore. Au sein de l'établissement, qui organisait déjà des cercles de parole et des ateliers sur le sujet, les dispositifs seront renforcés dans les jours qui viennent.

Mais cette douleur, c'est malheureusement une seule douleur parmi bien trop d'autres. Un autre visage que le harcèlement scolaire a enlevé à tout jamais. Avec le hastag #stopauharcèlement sur les réseaux sociaux, et le ruban vert qui occupe de nombreux profils touchés par l'histoire de Maëlle, le destin tragique de la jeune fille fait le tour de la toile depuis deux jours. Et les témoignages se multiplient.

Il faut écrire qu'un enfant sur quatre aurait déjà pensé au suicide, notait Unicef dans une déclaration. Et près d'un élève sur trois est touché par le harcèlement, qu'ils soient victimes ou bourreaux, témoignait en 2014 une étude de l'Université de Louvain.

Le harcèlement scolaire est et reste un délit puni par la loi. Un numéro vert existe, le 103 (Ecoute-Enfants) ou le 0800/95.580 (Ecoles et Parents). Il est également recommandé d'en parler autour de soi, que l'on soit soi-même victime, ou qu'on ait remarqué que quelqu'un d'autre se fait insulter, menacer, battre, bousculer ou toute autre forme de violence.