Le tribunal a décidé d’octroyer une suspension probatoire du prononcé à Magali.

Elle était poursuivie pour une scène de coups de couteau sur Laurent, son ex-compagnon, militaire de formation.

Le 9 avril 2018, Laurent rentre de soirée et une dispute éclate. Magali apprécie moyennement la sortie de son chéri et lui reproche de ne pas prendre soin des animaux. Elle se saisit d’un couteau et attaque son compagnon, qui tente de se défendre. Le ministère public avait requis un an d’emprisonnement, sans s’opposer à un sursis compte tenu de l’absence d’antécédent judiciaire de Magali.