D'après Sophie, la scène dont elle a été victime le 12 novembre 2018 dans le centre de Courcelles la concernait elle et Natacha au départ. Le motif ? Une histoire de mensualité non remboursée pour l'achat d'un chiot vendu à Natacha. « Sa copine (Magali) l'a rejointe et elles m'ont tabassé. C'est elle, je la reconnais », confirme Sophie devant le tribunal en faisant face à Magali.

Face à cette accusation d'avoir frappé Sophie, Magali garde la même explication. « Je n'accompagnais même pas Natacha. Je n'étais pas présente. » Pour cette dernière, Sophie fait clairement erreur sur l'identité de sa seconde agresseuse. « Ma sœur me ressemble beaucoup. Si ça tombe, c'était elle, mais les gens qui ont donné mon nom se sont peut-être trompés. »Face à ces deux versions qui divergent, le parquet a tranché. Il n'y a pas d'élément et notamment aucun témoin, pour départager les deux versions. Un doute existe et doit donc profiter à Magali, la prévenue.Un an plus tard, la jeune femme confirme bien avoir menacé une rivale sur fond de rivalité amoureuse en ayant brandi un couteau à cran d'arrêt. Le parquet requiert une forme de clémence pour Magali, inconnue pour des antécédents correctionnels. Me Derzelle, l'avocat de Magali, plaide lui aussi un acquittement pour cette fameuse scène de coups à deux contre un et une suspension simple du prononcé pour les menaces à la rivale amoureuse. « Elle sait reconnaître ses responsabilités quand elle a commis quelque chose. Mais elle conteste depuis le début avoir porté des coups à la victime. »Jugement le 28 mars.