Le parquet est le représentant de la société : il recherche et poursuit les infractions dans l'intérêt de la société. Dans ce cadre, un magistrat de parquet jouera le rôle du représentant de la société, en tant que ministère public, aux audiences. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

Le procureur du Roi, Vincent Fiasse, note que ce rôle de ministère public se fait "une fois par semaine à peu près". Et il précise les autres tâches qu'un magistrat accomplit régulièrement.

Déjà, il doit diriger les enquêtes, avec son cabinet. Il est question ici d'environ 3000 dossiers par an. "Examiner les dossiers, et voir si on a tous les éléments pour prendre une décision. Si pas, il faut entendre les gens, demander des expertises - ADN, téléphonie, médecin, etc. - et établir des devoirs d'enquête avec la police", précise le procureur. "Pour qu'un dossier soit complet, il faut d'abord savoir si on a trouvé un auteur. Si pas, il faut classer sans suite. Ensuite, s'il y a un auteur, faut-il le poursuivre ? Est-ce qu'il y a des éléments pour démontrer sa culpabilité ? Si pas, il faut classer sans suite. C'est un peu un rôle de "premier juge" dans les affaires. Soixante pourcents des classements sans suite le sont après recherche et réflexion, et un dossier classé peut être rouvert à tout moment. Enfin, s'il y a un auteur et qu'on peut démontrer sa culpabilité, il faut ensuite voir s'il faut amener le dossier à l'audience : si pas, il est possible de demander une transaction pénale ou faire de la médiation, en demandant par exemple des travaux d'intérêts généraux, des formations en gestion de la violence, une admonestation par le magistrat ou la police, ou une rencontre entre l'auteur et la victime."

Un autre pan important du métier sont les services. "Tous les jours, un magistrat est de garde au Palais, dans l'urgence, pour répondre par téléphone à la police : est-ce qu'il faut arrêter telle personne ? Est-ce qu'il faut envoyer un expert quelque part ?" Un autre magistrat se charge de recevoir les personnes arrêtées, et un troisième se tient à disposition pour descendre sur les lieux d'un fait durant la journée, encore un autre durant la nuit.

A lire aussi | "La justice n'attire plus": il manque un magistrat sur cinq au parquet de Charleroi et au tribunal de 1e instance du Hainaut

"On peut être le lundi à l'audience, puis mardi et mercredi gérer ses dossiers de cabinet, puis jeudi recevoir des personnes arrêtées, vendredi à nouveau travailler dans le cabinet, puis dimanche être de garde et avoir une récupération le lundi d'après", illustre Vincent Fiasse.

Le parquet est divisé en plusieurs sections :

La criminalité individuelle, la plus importante en termes de dossiers.

La criminalité organisée

La criminalité économique et financière

La jeunesse et la famille: "une grosse partie du travail, ce sont les mineurs en danger, qu'il faut gérer, et engager des poursuites contre les parents qui maltraitent."

Le roulage, qui reprend les contentieux devant le tribunal de police

Exceptionnellement, il est aussi possible dans le cadre de faits extrêmement graves, tels que des assassinats, que le dossier soit confié à un magistrat d'une de ces sections. "C'est à ma discrétion, en tant que procureur", note Vincent Fiasse. "Un magistrat en criminalité économique aura par exemple un ou deux gros dossiers de meurtre ou de torture par an. C'est pour que tout le monde ait une main sur ces gros dossiers."

Pour compléter le tableau, il faut aussi savoir qu'il arrive parfois qu'un magistrat de parquet aille plaider en Cour d'Assise. "C'est l'occasion de passer plusieurs jours sur un seul dossier, presque comme dans un autre monde, où plus rien d'autre n'existe."

D'après le procureur, il faut compter une bonne quarantaine d'heures de travail par semaine, "parfois davantage, quand besoin. L'avantage, c'est qu'on peut travailler un peu quand on veut, mais du coup on travaille parfois beaucoup, surtout en période de disette de personnel." Le package salarial, outre stage, dit-il, est intéressant (en 2002, on était entre 4.000 et 7.000€ brut par mois, NdlR).

Comment devenir magistrat de parquet?

Il y a trois façons d'accéder au poste de magistrat de parquet.