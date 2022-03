Pour le parquet, Mahedi et Omar sont des « voleurs opportunistes, qui volent ce qu'ils trouvent. » Malheureusement pour deux mineurs, ils ont croisé la route du duo le 22 octobre dernier, à la sortie de l'école. L'un des jeunes, nés en 2009, a eu le courage d'affronter ses bourreaux au tribunal, malgré un état de stress légitime compte tenu de l'épisode traumatisant infligé par les deux prévenus âgés d'une vingtaine d'années seulement. Courage salué notamment par la substitute Coduys, remontée à cause du comportement de Mahedi et d'Omar. Ces derniers ont arraché un troisième GSM Huawei, deux jours plus tard, à une autre victime qui attendait à l'arrêt de bus à Roux. À chaque fois, ce fut le même mode opératoire : l'un des voleurs arrache le téléphone avant de remonter dans l'Opel Astra conduite par son complice pour prendre la fuite.

Le carjacking d'une Audi Q5 contestée

Le message n'est pas bien passé

Le parquet reproche également au duo un carjacking, le 7 octobre 2021, à Dampremy. Ce jour-là, une femme qui sortait de son garage a été surprise par deux individus portant un masque chirurgical. La conductrice, impuissante, a vu les prévenus quitter les lieux au volant de son Audi Q5. Un dernier vol de vêtements enfilés à la va-vite est reproché à Mahedi et Omar, au Lidl de Gilly, le 22 octobre.Ce jeudi après-midi, face au tribunal, les deux prévenus ont tenu le même discours : ils ont reconnu tous les vols, sauf le carjacking de l'Audi Q5, et ont présenté des regrets et des excuses, aux victimes. Mahedi confirme notamment avoir volé une veste au Lidl parce qu'il avait froid et que ses vêtements avaient été découpés lors de soins prodigués à l'hôpital après une agression.À l'issue de son réquisitoire, la substitute Coduys a décidé de requérir la même peine de prison contre les prévenus : 30 mois de prison. Le tout en rappelant que les deux bonhommes sont loin d'être des inconnus pour la justice et qu'ils ont recommencé, après avoir déjà obtenu des mesures de faveur.Me Beia, l'avocat de Mahedi, plaide un acquittement pour le carjacking affirmant que la description physique des deux voleurs fournie par la victime ne correspond nullement au physique « particulier » de son client. Un sursis est sollicité pour les infractions reconnues. Me Laurent, à la défense d'Omar, plaide lui aussi un acquittement pour le carjacking et la clémence du tribunal pour son client, en état de récidive.Jugement pour fin mars.