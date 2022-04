La page Instagram "Balance Ton Bar" a été créée fin 2021 pour dénoncer le harcèlement, les violences et les viols qui visent les femmes dans les bars et le monde de la nuit. Drogue dans un verre, attouchements indésirés, forçage... le hashtag correspondant a vite pris de l'importance sur les réseaux sociaux. D'abord axé sur quelques bars problématiques d'un quartier d'Ixelles, le mouvement de libération de la parole, via des témoignages anonymes, s'est ensuite étendu à des établissements d'un peu partout en Belgique et a même fait des émules jusqu'à Paris.

Derrière la page Instagram, Maïté Meeus. Elle vient de recevoir le Prix "Amnesty Jeunes" des droits humains à Charleroi, décerné par des centaines de jeunes militants d'Oxfam et d'Amnesty International à l'occasion d'une journée de réflexion sur les discriminations, baptisée "Discrimina-NON" dans le cadre de l'événement "Oxfamnesty", ce 20 avril. Interview.