A l’occasion de la reprise de l’activité commerciale et donc le retour de l’affluence de véhicules en centre-ville, à partir de ce lundi 18 mai 2020, les services de police annoncent qu'ils seront particulièrement attentifs au stationnement des voitures dans les zones de rencontre et les piétonniers.

"En effet, la place du piéton est prioritaire dans ces zones et il est donc primordial que la distanciation sociale recommandée ne soit pas perturbée par le stationnement irrégulier, voir sauvage. Tout véhicule qui représenterait un danger fera l’objet d’un enlèvement immédiat", explique la police locale de Charleroi dans une communication.

L’article 22 bis du code de la route définit les règles de circulation dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre, et dans le cas des zones résidentielles et des zones de rencontre marquées par un signal F12a, voici les règles :

1° les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique; les jeux y sont également autorisés;

2° les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, ils doivent s'arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité;

3° la vitesse est limitée à 20 km à l'heure;

4° a) le stationnement est interdit sauf :

· aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P";

· aux endroits où un signal routier l'autorise.

b) les véhicules à l'arrêt ou en stationnement peuvent être rangés à droite ou à gauche par rapport au sens de la marche.