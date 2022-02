La semaine dernière, un violent incendie s'est déclaré rue des Peines Perdues , une ruelle étroite de la ville basse de Charleroi, causant la mort d'une Carolo de 73 ans. Les camions des pompiers ont eu du mal à passer pour se rendre sur les lieux, notamment à cause de véhicules mal garés les obligeants à utiliser un itinéraire alternatif., nous confiait ce jour-là un pompier, l'air désespéré.

On peut rassurer les gens: les difficultés d'intervention n'ont pas causé le décès de la résidente, ce jour-là précisément. Il était malheureusement déjà trop tard pour la sauver, intervention rapide ou pas. Mais ça aurait pu.

"Vous savez, une seule voiture mal garée, ça empêche le convoi de passer", nous disait aussi ce pompier. Et à la ville basse, c'est un problème plus que récurrent: le jour de l'incendie, 29 véhicules ont été verbalisés par la police pour stationnement gênant. Dont trois dans la rue des Peines Perdues, le lieu du drame.

Ce sont les chiffres remis dans un rapport au bourgmestre Paul Magnette, qui s'en est fait écho lors du dernier conseil communal, interrogé par le PTB et DéFi. "Les personnes qui continuent à mal se garer ne sont pas conscientes, j'imagine, que ce faisant elles font courir des risques énormes à la sécurité", s'est d'ailleurs fendu le bourgmestre en séance.

La police, qui patrouille avec "au moins une équipe par jour" dans les zones à risque de la ville basse, verbalise systématiquement depuis des mois et des mois. "La tolérance zéro est d'application", confirme David Quinaux, premier inspecteur principal et porte-parole de la zone de police locale. Et en plus de la verbalisation, si le véhicule n'est pas immédiatement bougé, il est enlevé d'office par une dépanneuse.

On a déjà entendu les excuses des automobilistes gênants: "j'en ai pour deux minutes seulement" revient fréquemment. Soit, tout le monde l'a probablement déjà fait ou envisagé. Mais dans une ruelle étroite, où il n'y a pas la place pour faire passer une ambulance ou un camion de pompiers à cause d'une voiture mal garée, ces "deux minutes seulement" peuvent faire la différence entre la vie et la mort.

Le choix de mal se garer en zone étroite est donc équivalent à risquer la vie d'autrui. Et une mort sur la conscience, finalement, c'est plus cher payé qu'une amende.