La solidarité s'organise un peu partout. Sur la ville-basse de Charleroi, Lola Destercq, comédienne et animatrice au centre Ener'J, propose ses services aux personnes âgées, malades ou fragilisées.

"Je n'ai pas de voiture, mais des bras forts, un sourire ravageur et des mollets de compet'. Sur mon temps libre, je propose de prendre vos commandes par téléphone, faire les courses, et déposer un colis sur votre palier, avec le ticket et mon numéro de compte", écrit la jeune Carolo sur Facebook. C'est elle qui avance l'argent, et elle propose ses services bénévolement. "Je n'accepterai aucune rémunération, même symbolique."

"Je ne pourrai pas prendre tout le monde en charge, mais il y a un chouette mouvement de soutien qui s'organise, j'ai déjà été contactée par plusieurs personnes pour me donner un coup de main", nous dit Lola Destercq. "Dans des moments comme celui-ci, il faut rester positif et être doublement zen. J'ai lancé l'appel il y a une heure, et nous sommes déjà deux à proposer nos services. Je me base évidemment sur la confiance, pour les sommes avancées je ne vais pas dépasser un certain montant et je me limite aux produits élémentaires, bien sûr."

N'hésitez donc pas à la contacter, que ce soit pour donner un coup de main dans son initiative (si vous avez une voiture pour des produits plus lourds, elle prend), ou pour demander de l'aide pour faire vos courses. Elle est disponible par message privé sur Facebook (lien ci-dessous) ou par mail via lola_destercq@live.be, d'où elle pourra vous donner son numéro de GSM.

"Je rappelle aussi qu'au niveau du centre Ener'J, sur Facebook, nous relayons des conseils fiables sur le coronavirus, des conseils d'activités pour les jeunes parents, et nous allons bientôt lancer une plateforme d'entraide encadrée par une équipe pédagogique. Au-delà de cela, je peux aussi inviter les gens à confectionner des masques pour le personnel soignant à domicile, qui en a besoin. Je collabore par exemple avec des amis à cabinet-infirmier-gregoire.be, et si vous souhaitez en faire de même, n'hésitez pas à contacter directement le personnel soignant pour savoir exactement ce dont ils ont besoin. Enfin, je terminerai en disant que les personnes âgées sont parfois très seules, et s'il ne faut évidemment pas entrer chez elles (parce qu'il y a un risque d'être porteur sain, NdlR), n'hésitez pas non plus à échanger vos numéros de téléphone, pour qu'elles puissent vous appeler, ou à aider les personnes âgées à s'échanger leurs numéros de téléphone entre elles pour qu'elles s'appellent."