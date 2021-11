Roberto contestait avoir eu un comportement inapproprié et déplacé envers deux jeunes filles âgées de moins de 16 ans et qui se trouvaient dans une institution de Lobbes accueillant de jeunes enfants placés via le SAJ (service de l’aide à la jeunesse) ou le SPJ (service de la protection de la jeunesse). À l’époque des faits (l’une des victimes évoque des attentats à la pudeur remontant entre 2011 et 2012), Roberto était éducateur en chef au sein de l’établissement.

La première victime évoquait notamment des câlins dans le lit ou des bisous avec la langue. Une autre pensionnaire du centre a signalé une main sur la cuisse et des bisous quand elle a été auditionnée en tant que témoin sur les faits subis par sa camarade.

Le parquet avait requis un acquittement. Certes, il y avait bien des éléments interpellant, mais qui ne permettaient pas d’asseoir la culpabilité du prévenu au-delà du doute raisonnable, selon le substitut du procureur. Malgré le réquisitoire du parquet, le tribunal a cependant estimé que le prévenu a bel et bien commis les faits. Le dépassement du délai raisonnable a été retenu. Roberto écope donc d’une simple déclaration de culpabilité.