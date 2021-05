"Les policiers ne sont pas débiles, ni même le ministère public et le tribunal". Les mots employés par la substitute Dutrifoy témoignent de son agacement face aux contestations d’Alexandre et de Rizvan. Les deux copains sont pointés du doigt par la justice pour avoir volé du matériel domotique au Brico Plan-It du Cora de Châtelineau.

Des images de caméras de surveillance démontrent le manège des prévenus. Kevin (troisième prévenu absent et jugé par défaut) travaillait au sein du magasin de bricolage. Le 18 juin 2019, en fin de service, ce dernier prépare le matériel volé après trois allées et venues. Le lendemain, en milieu d’après-midi, le trio se rend dans le rayon ventilateur pour embarquer un carton censé contenir le ventilateur…

La caissière trouve le carton léger et l’ouvre, découvrant la supercherie. Pas de ventilateur, mais du matériel qui coûte plutôt cher… Mais Alexandre et Rizvan jurent qu’ils n’étaient pas au courant de ce détail. "On était en balade et Rizvan a voulu acheter un ventilateur", explique Alexandre. Balade étonnante quand on sait que le duo est originaire de La Louvière.

Une peine de 15 mois de prison, avec sursis pour Alexandre et Rizvan, est requise. Jugement le 2 juin.