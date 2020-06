La personne âgée et un témoin de la scène accablent David. Mais ce dernier jure être un bon voisin qui aide la personne âgée à descendre les poubelles ou à faire ses courses.

Le 25 mai 2018, Adrienne, jugée vulnérable en raison de son âge, est victime d’une violente agression au spray lacrymogène dans l’ascenseur de son immeuble à appartements à Marcinelle. La victime parvient à identifier son agresseur, qui portait un bas collant pour masquer son visage. D’après Adrienne, il s’agit de David, 44 ans, son voisin. Un autre résident de l’immeuble est entendu par la police et confirme, lui aussi, avoir formellement reconnu David.

Ce lundi, face à la juge Jadin, David jure ne pas avoir agressé Adrienne. "Je ne comprends pas ce qu’il se passe et pourquoi elle m’accuse." Le quadragénaire se décrit même comme un bon voisin, qui aide Adrienne au quotidien. "Je lui descends les poubelles ou je vais faire ses courses. Pas plus tard que pendant le confinement, elle est venue à plusieurs reprises à la maison passer le temps", explique-t-il.

La substitute Vanhollebeke ne comprend pas la position du prévenu. "Il conteste l’incontestable. Il est identifié par deux personnes. Que faut-il de plus ?" Le ministère public précise également qu’Adrienne soupçonne David de s’être servi sur son compte en banque. "Elle a déposé une vingtaine de plaintes pour fraude informatique et on veut nous faire croire qu’ils s’entendent bien."

Une peine d’un an de prison est requise. Jugement le 21 septembre prochain.