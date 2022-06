Le 4 décembre 2018, jour de Sainte-Barbe, Malory est de sortie avec son frère. Très jaloux, violent et consommateur d'alcool et de produits stupéfiants, le père de trois enfants rentre dans un triste état au domicile familial de Fontaine-L'Evêque. Un message découvert dans le téléphone de sa compagne et une suspicion de tromperie vont provoquer une réaction ô combien interpellante et violente. Malory attrape la victime par la gorge, se défoule sur elle avant d'aller chercher deux couteaux de cuisine et de sortir en pleine rue. "Bande de fils de p*****, venez, je vais vous dégommer", hurle Malory en s'adressant à ses beaux-parents venus sur place pour tenter de désamorcer la violence du prévenu.



Effrayée et en pleurs, la compagne est menacée avec un couteau pointé sur son menton. "Toi, rentre ta gueule dans la maison, sinon je vais aussi te planter. » Ce lundi matin, face à la justice, Malory ne conteste pas être à l'origine de cette scène, même s'il admet « ne plus trop s'en souvenir."





Une femme battue

Son bébé secoué

Comme de coutume dans ce type de dossiers, les deux parties prétendent désormais que tout va pour le mieux. Malory affirme moins boire, même si la solution qu'il a trouvée n'est pas la plus optimale.M'oui, peut mieux faire. Et de l'autre côté, la compagne a souhaité retirer sa plainte et a bien confirmé ne pas vouloir se constituer partie civile malgré la certaine insistance de la juge Jadin qui entend des cas similaires quasiment à chaque audience.Pour la substitute Pied, la victime présente tous les symptômes de la femme battue., confirme la substitute.Une peine de 15 mois de prison a été requise contre le jeune homme, assisté par Me Van Hevel. Ce dernier a insisté sur la gravité des faits, mais également sur l'amélioration de la vie familiale. Le hic, c'est que Malory est actuellement placé sous mandat d'arrêt pour avoir secoué son bébé., tente de rassurer la défense. Un sursis probatoire est sollicité.Jugement le 26 septembre.