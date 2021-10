Dès les premiers jours de sa vie, le petit Andréa (prénom d’emprunt) n’a pas eu la chance qu’ont de nombreux autres enfants sur terre. Très honnêtement et dépassée par les événements, la mère du petit a rapidement sollicité l’aide du SAJ (service de l’Aide à la jeunesse). Une mesure d’éloignement a été mise en place.

En août 2020, tout le monde pense bien faire en confiant Andréa, 14 mois à l’époque, à Christelle et Casimir. Ces derniers deviennent la famille d’accueil du petit garçon.

À peine deux mois plus tard, les urgentistes du GHdC alertent les autorités judiciaires. Admis en urgence le 15 octobre 2020, Andréa présente des traces de coups sur tout le corps et plus inquiétant encore, son état de santé est jugé critique. Le petit est entre la vie et la mort et présente de nombreuses hémorragies, laissant penser au syndrome du bébé secoué. Une enquête est logiquement ouverte et les parents d’accueil sont interrogés.

"J’ai pété un câble"

Détenue pour les faits depuis un an, Christelle confirme face au tribunal correctionnel avoir secoué l’enfant. Mais selon elle, "juste une fois". "Je regrette tout ce qui s’est passé. C’est à cause du surmenage. J’ai pété un câble. Le petit piquait des colères tout le temps, notamment durant la nuit", confie la mère de 4 enfants.

Également poursuivi pour des coups et blessures sur l’enfant, Casimir avoue avoir donné une fois une fessée sur le Pampers de l’enfant et admet ne pas avoir réagi pour sortir le petit de l’enfer. "Je reconnais avoir été lâche. J’aurais dû réagir quand mon épouse a perdu pied. Il n’a pas été secoué 50 fois, mais pas qu’une fois non plus. Elle criait, elle le secouait", explique-t-il.

Si Andréa est aujourd’hui âgé de deux ans, il est encore trop tôt pour déterminer les dommages et séquelles provoqués par l’attitude des deux prévenus. "Il faudra attendre ses 12-13 ans pour savoir s’il souffrira de séquelles très lourdes pour le restant de ces jours", confirme Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. Compte tenu de la gravité des faits, le parquet a requis 4 ans de prison contre la mère de famille et 2 ans pour son compagnon.

Jugement le 18 novembre.