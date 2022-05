Le concept de resto un peu particulier, qui propose un bol en pâte à pizza pour déguster des pâtes, avait ouvert à La Louvière le 24 mai 2021. Un an plus tard, les deux créateurs Alèn Sayadian et Thomas Albanese, 25 et 26 ans, prévoient de s’installer à Charleroi.

"On a trouvé un endroit sur la route de Philippeville, à Marcinelle. Charleroi représentait déjà quasi 60 % de notre clientèle… depuis La Louvière", détaille Alèn. "On avait toujours promis que si on ouvrait ailleurs, ça serait à Charleroi en priorité. Promesse tenue dans le courant de l’été, on est en train de tout préparer sur place."

Le pitch : "vous rêviez de ne plus avoir à choisir entre des pâtes et une pizza ? Pastella l’a fait." Ce resto propose de customiser ses plats. Il y aura trois tailles de bol, en pâte à pizza, disponibles. Dedans, sept variétés de pâtes à choisir, nappées d’une sauce parmi la vingtaine disponible. Et il y aura aussi des suppléments : huile de truffe, champignons, jambon, lardons, burrata fondante, mozzarella-parmesan passé au feu de bois, etc.

"Pour une quinzaine d’euros environ, sans compter les boissons, on a bien mangé", explique Alèn. "Le resto de Charleroi sera principalement dédié au take-away et à la livraison, à 80 % environ. On a vu que c’était ce qui marchait le mieux à La Louvière, mais on va passer par notre numéro de téléphone pour commencer, parce que via takeaway ou ubereats, on risque d’avoir plus de commandes qu’on ne peut en assurer. Aujourd’hui dans la région du Centre, il faut parfois commander 4 à 5 heures à l’avance, on veut faire mieux."

Mais au sein du resto de la N5/Route de Philippeville, il y aura aussi des tables hautes pour manger sur le pouce, des tables de 4 pour une soirée au calme avec du vin, ou des grandes tables rondes de 10 à 12 convives pour des fêtes ou des réunions.

"On veut vraiment s’adresser à tout le monde. D’ailleurs, on prévoit de créer 10 à 15 emplois, il faut nous suivre sur fb.me/pastella.be, on ouvrira bientôt le recrutement de livreurs, pizzaïolos et serveurs."