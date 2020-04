Les producteurs locaux se démènent, malgré la crise. Le circuit court est un bon moyen de combiner plusieurs éléments intéressants : soutenir l'économie et l'emploi local, manger sainement et aider la planète en évitant d'acheter des denrées qui ont fait le tour du monde.

A Charleroi Métropole, cette "association de 29 communes" qui compte près de 600.000 habitants autour de Charleroi et de la Botte du Hainaut, les équipes ont publié une carte interactive reprenant les différents producteurs locaux.

"Commerces à la ferme, magasins de proximité, artisans... ils se plient que quatre pour préparer vos commandes, élargissent leurs horaires" peut-on lire sur le site de Charleroi Métropole.

Sophie Van Landschoot, en illustration produit par exemple ses fromages et les vend directement à la ferme. Mais on y retrouve aussi des producteurs de Seneffe à Aiseau-Presles, en passant par Courcelles, plus au sud à Gerpinnes et Thuin, jusqu'à Froidchapelle, Chimay, Couvin et Philippeville.

37 producteurs-vendeurs, et 18 points de vente centralisés sont repris pour l'instant. "Cette liste est non exhaustive. Si vous êtes ou si vous connaissez un producteur, si vous tenez ou si vous connaissez un commerce de proximité et que vous voulez le faire connaître, n’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse info@charleroimetropole.be. Nous relaierons également vers la Ceinture Alimentaire de Charleroi Métropole et Hainaut Terre de Goûts, pour vous recenser sur leur site", précise aussi le site.

=> Lien vers le site de Charleroi Métropole