Une petite centaine de policiers, tous services confondus, ont manifesté ce vendredi à midi devant la tour de l'hôtel de police de Charleroi.

Le rassemblement - en distanciation et masqué - n'a duré que quelques minutes : ils ont lâché leurs menottes, observé un silence, avant de rompre les rangs et retourner à leurs occupations. © van Kasteel

"Tous les policiers ne sont pas violents, tous les policiers ne sont pas racistes, tous les policiers ne sont pas des harceleurs !" prend le temps de nous expliquer l'un d'entre eux, de la Zone de Police locale de Charleroi, excédé d'être mal vu par la société. "Dans les médias et les images qu'on montre partout, c'est toujours ciblé. On sélectionne les images. On est mal vus aussi par les gens, on entend depuis des mois, des années, qu'on est racistes, violents, etc. Et cette façon dont on nous voit, qui n'est pas vraie, met à mal la fonction de policier." © van Kasteel

Notre interlocuteur tient à la main une peluche, un Bisounours rose. "C'est symbolique, comme la manifestation d'aujourd'hui. C'est pour dénoncer cette vision du monde, très peu sécuritaire, qu'on nous livre à toutes les sauces, y compris dans la politique traditionnelle : notre métier s'éloigne de la protection des citoyens, les procédures sont de plus en plus lourdes, nos capacités d'action sont strictes... Il faut savoir qu'on est pas aux USA ou en France ici, quand il y a un problème, les policiers belges cherchent toujours des solutions, par le contact et la parole. Et contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de sentiment d'impunité dans la police. Au contraire, on est très cadrés, et s'il y a un pas de côté, une enquête s'ouvre. On ne veut plus entendre qu'on fait ce qu'on veut, sans respect pour rien ni personne."

C'est le seul qui a accepté de nous parler. Les autres n'ont pas un mot pour les journalistes : soit parce qu'ils n'aiment pas les médias, soit parce qu'ils estiment ne pas avoir le droit de nous parler. "Il y a eu des pressions, de la part de la hiérarchie et du monde politique", glisse tout de même un autre. Impossible à vérifier. "Il y a des syndicats payés pour parler à la presse", lâche un troisième, "s'ils ne sont pas présents c'est leur faute." © van Kasteel

Ce qui est certain, c'est que ni la hiérarchie au sein de la police, ni les dirigeants politiques ni même les syndicats n'étaient présents. "On s'organise sur Facebook pour nos revendications, c'est séparé des syndicats", détaille notre premier interlocuteur. Il s'agit du PUM, le Police Unifying Mouvement, rassemblant des milliers de policiers sur les réseaux sociaux. "Les gilets jaunes de la police...", commentait récemment un autre policier de la Zone de Police de Charleroi, qui lui n'avait aucune envie de s'affilier avec la manifestation de ce vendredi, ni même le mouvement PUM. "Pour eux, le gouvernement ne fait rien, la population ne fait rien et les syndicats ne font rien, du coup ils veulent - eux - faire un truc. Je ne suis pas d'accord, ni avec la forme, ni avec le fond."