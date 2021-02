Sur la place Verte, à Charleroi, une centaine de représentants du secteur Horeca se préparent à manifester leur mécontentement : depuis le début de la crise, leur activité est terriblement impactée.

Organisées simultanément dans 35 villes en Wallonie et à Bruxelles, ces manifestations visent "à faire entendre parler de l'Horeca, qui se meurt". Les restaurateurs et les métiers de l'Horeca se sentent discriminés et oubliés.

Sur place, l'ambiance est cependant bonne. Des échos qu'on a eu de la délégation qui a rencontré le cabinet du bourgmestre, il semblerait que Paul Magnette se soit engagé à relayer les revendications des manifestants au fédéral.

A noter que les participants ont dû s'inscrire au préalable, pour respecter la mesure de rassemblement - 100 personnes maximum. Ils seront également par groupe de quatre, afin d'éviter la propagation du virus. Les échanges avec la police sont plutôt bons, sur place. Coup d'envoi de la manifestation: 15 heures.

© Ngom

© Ngom