En raison de la journée nationale d'action organisée par le front syndical ce lundi 28 septembre, le réseau TEC est partiellement perturbé.

Dans les régions du Brabant Wallon et de Namur-Luxembourg, la majorité des lignes circule normalement. Des perturbations un peu plus importantes ont lieu dans la région de Liège-Verviers. Les régions de Charleroi et du Hainaut sont également perturbées.



Les 900 circuits de transport scolaire vers l’enseignement ordinaire et spécialisé seront par contre tous assurés.

Pour le TEC Charleroi, des perturbations sont attendues sur plus de 70 trajets, un peu toute la journée, incluant aussi les métros. Le city bus et les lignes de la périphérie sont également impactées.

Une liste des parcours supprimée a été mise en ligne en PDF, mais le site letec.be pourra vous en dire plus au fil de la journée en temps réel.