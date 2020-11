Manon et Raphaël vivent dans la rue. Ils n’ont pas le moindre revenu et tentent de s’en sortir le mieux que possible dans le monde impitoyable de la rue… Alors pour faire rentrer quelques euros dans les poches, le couple s’introduit et visite des maisons inoccupées pour se fournir principalement en pièces métalliques.

Mais le couple peut également compter sur l’aide de Logan, le frère de Manon. Avec son beau-frère, Logan visite les lieux à la recherche d’un butin. Le frangin, lui, est présent devant le juge Coppée ce mardi. Manon et Raphaël sont, quant à eux, absents et jugés par défaut. Le couple est poursuivi pour une multitude de vols et de tentatives de vols entre 2018 et 2019. Logan, en aveux, confirme avoir été présent à une seule reprise lors d’un cambriolage.

Et chacun dans l’association de malfaiteurs avait son rôle attitré. Manon devait se charger de faire le guet et avertir son chéri si jamais la police arrivait sur place. Mais Manon n’était pas la meilleure à son poste puisqu’à de nombreuses reprises, le couple s’est fait surprendre en flagrant délit par la police. Manon et Raphaël se sont également distingués devant un magasin lors d’un vol avec violence. Les amoureux ont dérobé un sac à dos appartenant au fils de la victime, qui l’avait laissé près de l’entrée du magasin.

La mère de famille a poursuivi le couple et a récupéré le sac, non sans mal puisqu’elle a été bousculée dans l’aventure par Manon. Le ministère public a requis une peine de prison contre les trois prévenus. Toutefois, Logan pourrait obtenir une mesure de faveur compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Jugement pour le 5 janvier 2021.