L’année dernière, la chambre de traitement de la toxicomanie de Charleroi a ouvert ses portes aux justiciables dépendants aux produits stupéfiants. Le but ? Les aider à se sortir de la consommation de produits stupéfiants et à obtenir une peine plus clémente que la prison ferme devant le tribunal correctionnel.

En échange, les prévenus s'engagent à suivre un programme durant en moyenne dix mois afin de soigner leur dépendance. Si le programme est une réussite, ils ont plus de chance d'échapper aux sanctions pénales habituelles requises par le ministère public.

Ce mardi 18 mai, la CTT a accueilli deux nouveaux membres : Manu et Claude (prénoms d’emprunt). Si les deux dealers de cannabis se sont fait pincer de la même manière (un contrôle de véhicule avec une forte odeur de cannabis), c’est au niveau de la période infractionnelle qu’il existe une très grosse différence…

Manu reconnaît avoir acheté 25 grammes de cannabis sur Chimay entre 2015 et 2020 : 20 grammes destinés à la vente auprès d’amis et de proches et 5 grammes pour sa consommation personnelle. Claude, jeune dealer à peine âgé de 18 ans, achetait entre 5 et 10 grammes pour les vendre et financer son joint qu’il fume tous les jours.

La substitute du procureur Coduys a tenu à rappeler les conséquences désastreuses qu'entraîne le cannabis. « Tout cela engendre des conséquences sur la société, sur la santé des consommateurs et provoque une délinquance périphérique. Certains consommateurs n’hésitent pas à commettre d’autres faits pour pouvoir acheter leurs drogues. Tout cela crée une forme d’insécurité. »

Le parquet a d’ores et déjà requis des peines d’un an de prison contre Claude et quinze mois de prison pour Manu. S’ils respectent le deal qu’ils ont conclu avec la CTT, ils écoperont d’une mesure de faveur. Prochaine audience le 22 juin.