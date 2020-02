Le jeune homme a "pété les plombs", dit-il, le 21 septembre dernier, en se saisissant d’un couteau de cuisine pour tenter de tuer Anaïs, quelques jours seulement après s’être remis en couple avec elle. Il avait découvert des "nudes" dans son téléphone. Un genre de violence inacceptable, qui s'inscrit dans un contexte de société machiste malheureux où trop d'hommes considèrent qu'ils auraient une sorte de "droit de vie ou de mort" infondé sur les femmes, voire les considèrent comme des objets.

Chaque année, une vingtaine de femmes meurent des mains de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Anaïs (prénom d'emprunt), 16 ans, a bien failli rejoindre les horribles statistiques des féminicides. C'est son petit copain de l'époque, Manuel (prénom d'emprunt), 20 ans, qui a pris un couteau de cuisine pour essayer de la tuer après avoir découvert des photos d'elle nue dans son propre téléphone. C'est détenu et risquant 40 mois de prison qu'il a comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

L'histoire est trop commune : Manuel et Anaïs se rencontrent à l’école secondaire, en septembre 2016. Les deux jeunes se plaisent, se séduisent et se mettent officiellement en couple un mois plus tard. Durant les premiers mois, les amoureux vivent pleinement leur relation, mais Manuel se montre en fait déjà violent. En 2017, il frappe Anaïs, d’un coup de boule en pleine cour d’école.

Il faudra plus d'un an, janvier 2019, pour le couple se sépare. Durant 9 mois, les deux jeunes vivent loin l’un de l’autre. Mais en septembre, ils se remettent ensemble. Et rapidement, Manuel se montre de nouveau violent. Alors qu’ils regardent un film, Anaïs se laisse aller à une petite remarque sur l’acteur principal, qu’elle trouve charmant. Manuel n’apprécie guère la remarque et insulte violemment sa copine.

Le lendemain de l'agression verbale, le 21 septembre 2019, Manuel fouille dans le téléphone de sa copine et tombe sur des photos dénudées envoyées à un autre garçon. Manuel frappe Anaïs, fracasse le GSM au sol et se saisit d’un couteau de cuisine. Il s’agenouille sur Anaïs qu'il a balancé par terre, vise sa poitrine, mais la jeune fille se débat et se retrouve entaillée au bras gauche.

Manuel réalise un garrot, "tenant de la soigner comme il le peut", précise-t-il au tribunal, comme pour prouver qu'il était tout de même un type bien. Le lendemain de la scène, il menace "de brûler la maison et la voiture de la mère d’Anaïs", qui s’est rendue au chevet de sa fille.

Le ministère public, particulièrement alerté par la violence de Manuel malgré son jeune âge, requiert une peine de 40 mois de prison, conseillant la mise en place d’un sursis probatoire, pour apprendre à canaliser l’extrême violence de Manuel. Présente sur le banc de la partie civile en compagnie de ses parents et extrêmement touchée par les événements, Anaïs n’a pas souhaité prendre la parole.

Manuel, lui, a exprimé des regrets. Notamment celui de ne pas pouvoir revenir en arrière. "Je regrette mon geste impardonnable, mais malheureusement, je ne peux rien changer." Il nie par contre les menaces à l'encontre de la mère d'Anaïs.

Le jugement sera prononcé le 11 mars.