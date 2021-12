Sur le marché des matériaux, les hausses de prix et pénuries commencent à peser sur l’organisation des chantiers et les budgets d’exécution. Dans une réponse écrite au conseiller communal DéFI Jean-Noël Gillard, l’échevin des Bâtiments Xavier Desgain indique que six demandes de révision de prix sont déjà parvenues à l’administration. Dans cinq cas, la Ville a reçu un courrier l’informant de retards de fourniture ou d’augmentation de coûts, ainsi que de risques de modifications dans l’exécution des travaux. Une seule demande chiffrée a été envoyée, pour un marché de faible montant.

Il convient de distinguer l’application de la formule de révision de prix de la clause de réexamen relative aux circonstances imprévisibles. Selon l’échevin, cette analyse ne peut se faire qu’au cas par cas, et dans le respect des dispositions légales. Quelles répercussions sur les finances ? Il est quasiment impossible à ce stade de les estimer, mais il y aura des hausses de prix. C’est probablement sur les futurs marchés que la hausse risque de se faire le plus sentir, compliquant les attributions en cas d’offres remises au-delà des réservations budgétaires.

Comme les projets de Charleroi représentent des dépenses de plusieurs dizaines de millions, les surcoûts viendront réduire les objectifs en termes d’investissements. Dans certains cas, il faudra revoir le choix des matériaux pour diminuer l’impact.