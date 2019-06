A 4h45 ce matin à la rue du Port à Marchienne-au-Pont s'est produit un terrible accident de la circulation. Un véhicule avec à son bord 6 personnes venant de Charleroi vers Marchienne a fait un tout droit à la sortie d'un virage. Suite à cette perte de contrôle, la voiture a percuté les bordures en béton pour s'arrêter contre la barrière du pont du canal. Dans la voiture, les 6 occupants ont été sérieusement blessés, 3 sont entre la vie et la mort. Un des passagers a été transpercé par une barre de la barrière du pont. Les pompiers ont également mis plus d'une heure à désincarcérer l'une des victimes. Ce sont rendus sur place, 5 ambulances et 2 SMUR. la route a été fermée à la circulation et le parquet est descendu sur les lieux.